Laetitia Casta in dolce attesa: quarto figlio in arrivo

La gravidanza di Laetitia Casta è arrivata a sorpresa, così come a sorpresa era giunta la notizia del suo matrimonio con Louis Garrel. I due, con una differenza d’età di cinque anni (Garrel ne compirà 38 il prossimo giugno), si sono sposati in gran segreto a Lumio, paesino della Corsica in cui la nonna della modella ha per anni lavorato come governante.

Innamoratissimi, affiatati e complici, Laetitia e Louis hanno in passato recitato insieme. Ne “L’uomo fedele” , lui è conteso tra la moglie e Lily Rose-Depp (FOTO). “È stata una grande esperienza. Sia per me, sia per lui. Mi sono subito piaciuti molto tanto il personaggio, quanto la sceneggiatura. E poi, era come se non fosse Louis. Come se non lo conoscessi: sul set è completamente un’altra persona. È impressionante” ha raccontato lei. Mentre lui le ha fatto eco: “Diciamo che il contro era di stare insieme 22 ore su 24. Il pro… stare insieme 22 ore su 24”.

Ancora, il sesso del loro primogenito non lo si conosce. Ma, riservati come sono, difficilmente lo sveleranno.