Su Audible “Oltre il confine” di Matteo Caccia

Il nuovo podcast racconta la storia di Karim Franceschi che lascia l’Italia a 25 anni e va a Kobane in Siria per combattere contro l’Isis

Cosa spinge un uomo a diventare partigiano in terra d’altri? Ad abbandonare tutto, la casa, gli amici, la fidanzata e la famiglia, per andare in Siria e prestare il volto all’inferno della guerra? Per scoprirlo, è disponibile Oltre il confine, il nuovo podcast Audible Original di Matteo Caccia, che racconta la vita di Karim Franceschi e del suo impegno nella lotta contro l’ISIS. Il podcast è una produzione Audible, società leader nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio).

LA STORIA DI KARIM CHE LASCIA L’ITALIA PER COMBATTERE CONTRO L’ISIS IN SIRIA

Oltre il confine, il nuovo audio-documentario di Matteo Caccia, racconta la storia di Karim, nato a Casablanca (Marocco) da padre italiano ex partigiano e madre marocchina, e cresciuto a Senigallia. Karim ha 25 anni quando decide di lasciare l’Italia e partire per Kobane, in Siria, per combattere contro l’ISIS e salvare un popolo martoriato da anni di guerra civile. Prima di partire, Karim saluta la madre e la fidanzata, e consegna una lettera al suo migliore amico, da aprire solo in caso gli fosse accaduto qualcosa. Chiude tutta la sua vita in due valigie, che risulteranno inutili per una città che in quel momento era il teatro di guerra più pericoloso del mondo. Passando il confine turco, Karim ha un unico pensiero assolutamente fuori dal comune: “Forse, per la prima volta nella mia vita, sono nel posto giusto al momento giusto”.

MATTEO CACCIA, L’AUTORE DEL PODCAST

Matteo Caccia, autore del podcast, è il narratore delle vicende che ruotano intorno alla figura di Karim Franceschi, e ne dettano decisioni ed emozioni. In 10 episodi da 40 minuti ciascuno, il podcast segue le tracce di una vita dapprima tranquilla, animata da forti ideali politici ed etici, che si converte in vita eccezionale. E di un periodo, quello vissuto da Karim in Siria, trascorso con l’obiettivo di superare molti confini, geografici e umani, per tenere fede ai propri ideali e costruire così la vera identità di se stesso.

“Costruire una nuova serie audio a puntate dopo ‘La Piena’ è importante soprattutto per la volontà di fare un passo avanti nella costruzione di un linguaggio in uno mondo narrativo nuovo com’è quello dell’audio” spiega Matteo Caccia a Sky Tg24. “La storia di Karim, come quella di Gianfranco Franciosi, è la storia di un uomo e, per quanto diverse nei mondi, nei toni e nei contenuti, quello che caratterizza entrambe è la loro valenza umana. Karim è un giovane uomo che crede negli ideali dell’uguaglianza, della democrazia, e solo arruolarsi nello Ypg e combattere accanto al popolo curdo per lui equivale a rispettare quegli ideali. Insieme a Luca Micheli e alle sue musiche abbiamo cercato di stare affianco a Karim nel suo muoversi tra le strade di Kobane prima e di Raqqa poi, vedendolo trasformarsi da “principiante della vita militare” a comandante di un battaglione d’assalto.”

NEL PODCAST KARIM RACCONTA LE RAGIONI DELLE SUE SCELTE

Nel corso del podcast è la voce di Karim a raccontare le ragioni delle sue scelte, i sentimenti, le paure e le speranze di due anni di lotta accanto alle donne e agli uomini di Kobane. Attraverso le sue parole, scopriremo il volto terribile della guerra, il rapporto di Karim con la sua famiglia e con gli amici lasciati in Italia, conosceremo i compagni caduti sul campo di battaglia, le partigiane di Kobane e quel modello femminile di società che rappresenta per l'ISIS una minaccia ancora più forte delle armi, vivremo con lui il declino del modello islamico basato sulla paura, e lo accompagneremo nel viaggio di ritorno a casa.

LE DUE VERSIONI DI "OLTRE IL CONFINE"

Per la crudezza di alcuni racconti, il podcast è stato prodotto in due versioni: una censurata e una esplicita, per lasciare agli ascoltatori la possibilità di scegliere in che misura confrontarsi con la tragedia della guerra e spingersi insieme a Karim oltre il confine.

“Oltre il confine è una nuova grande storia portata magistralmente in audio da Matteo Caccia, tra i più esperti autori di podcast in Italia e una delle voci più apprezzate dai nostri ascoltatori”, spiega Francesco Bono, Content Director Audible.it. "Il formato dell'audiodocumentario si presta molto bene per essere raccontato attraverso il podcast: la grande ricerca per costruire la trama su cui poggia la narrazione, gli inserti delle testimonianze audio di Karim e delle persone a lui vicine, il sound design ricercato di Luca Micheli sono qui perfettamente miscelati e restituiscono un prodotto sofisticato e di grandissima qualità. Siamo felici di poter offrire una nuova grande esperienza di ascolto ai nostri utenti, e sono certo che questo nuovo podcast terrà tutti incollati alle cuffie così come è successo con La Piena”.

LE PUNTATE DEL PODCAST

“Oltre il confine” è un podcast Audible Original di Matteo Caccia disponibile in esclusiva su Audible.it.