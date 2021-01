Jonathan Van Ness di Queer Eye si è sposato

Il parrucchiere e star dello show di Netflix ha annunciato sui social le nozze segretissime con il modello Mark Peacock, celebrate l’estate scorsa. “Mi sono sposato con il mio migliore amico” Condividi:

Jonathan Van Ness si è sposato. Il parrucchiere, star del programma “Queer Eye”, ha detto sì al compagno, il modello Mark Peacock. Jonathan Van Ness, nozze segrete Il parrucchiere 33enne ha svelato sui social di essersi sposato l'estate scorsa. “Mi sono sposato con il mio migliore amico, ho un partner amorevole con cui continuare a costruire la mia vita”, ha scritto Van Ness sui social. Anche Mark Peacock ha dato il lieto annuncio ai suoi follower. “Ho lasciato Londra e mi sono trasferito attraversando l’Atlantico, ho riscoperto l’amore per il giardinaggio, ho imparato a guidare a sinistra, mi sono sposato con la mia anima gemella e il mio vero amore Jonathan, ho adottato un Jack Russell chiamato Pablo, che è entrato in una famiglia con 4 gatti fantastici”. In un post su Instagram, l'hair stylist ha raccontato alcuni dettagli su come è iniziata la relazione col modello. "Siamo andati ad un appuntamento a Londra, che si è trasformato in più appuntamenti. Alla fine di quel periodo stavo portando mia madre, mia zia e i miei amici in una mini vacanza ad Amsterdam e volevo che venisse anche Mark ma mi sembrava un po' forte chiedergli di venire dopo solo un paio di settimane di appuntamenti. Avrebbe incontrato mia madre e i miei amici in una mini vacanza. Qualcosa in Mark, però, sembrava diverso e io sono abbastanza sicuro che anche lui abbia provato lo stesso”. Il 33enne ha continuato: "Ecco alcuni dei miei momenti preferiti insieme e ora ne farò molti altri". Van Ness ha ringraziato i fan e gli amici per le loro gentili parole in seguito alla notizia delle sue nozze, aggiungendo: "Grazie mille per il vostro supporto e per l'amore per noi! Vi amo tutti”.

Jonathan Van Ness, la star di Queer Eye approfondimento Queer Eye, scopri il cast della serie. FOTO Queer Eye è un programma televisivo statunitense prodotto da Netflix e pubblicato per la prima volta il 7 febbraio 2018. Si tratta del reboot della serie “Queer Eye for the Straight Guy”. Cinque gli esperti del programma: lo chef Antoni Porowski; lo stilista Tan France; Karamo Brown, conduttore ed esperto di cultura; il designer Bobby Berk e Jonathan Van Ness, parrucchiere diventato famoso grazie alla webserie parodia "Gay of Thrones". Nel programma i cinque esperti aiutano diverse persone durante un restyling.