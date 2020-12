L'omaggio di Sky Arte al genio di Pierre Cardin

Nel giorno della sua triste scomparsa, Sky Arte lo omaggia in prima visione con 'House of Cardin', il documentario che racconta la vita dello stilista va in onda questa sera alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel giorno della scomparsa di Pierre Cardin (Una vita dedicata alla moda. FOTO), che si è spento oggi all’età di 98 anni, Sky Arte propone in prima visione HOUSE OF CARDIN in onda questa sera alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV. Il documentario racconta la vita, i disegni e la gloriosa carriera del genio Pierre Cardin, che ha concesso l'accesso esclusivo ai suoi archivi e al suo impero. La pellicola verrà trasmessa anche mercoledì 30 dicembre alle 21.15 e martedì 5 gennaio alle 19.35 su Sky Arte e in streaming su NOW TV.