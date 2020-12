Natale: 10 idee sull’arte di riciclare i regali

Riceviamo ogni anno regali che non ci servono. Ecco alcune buone regole per praticare la virtuosa pratica del riciclo dei regali. Un pratica “bella e buona” perché ecologica, economica e anche molto divertente. Scommettiamo?

Riciclare i regali che ogni anno ci arrivano in gran quantità a Natale (ma anche ai compleanni e per le ricorrenze varie) non è solo una bella idea: è anche una buona idea, nel vero senso del termine. Disfarsi di un oggetto senza buttarlo è una pratica bella e buona insomma: bella perché si rivela divertente e ci fa sentire meglio con noi stessi. Il perchè ce lo spiega la parte “buona” della pratica: riciclare regali che non usiamo si inserisce in quel ciclo virtuoso del non buttare e del dare seconda vita. Un ciclo virtuoso meglio conosciuto come riciclo . A tutti i livelli riciclare è un bene, quindi preparatevi a farlo anche con questa speciale “raccolta differenziata”: quella dei pacchetti di Natale che… “Grazie mille! È proprio quello che ho sempre desiderato!” mentendo spudoratamente. Per aiutarvi ad affinare l’antica arte del riciclo regali, ecco una guida ragionata con tanti consigli e spunti.

Adibite uno spazio in casa per i regali da riciclare

Innanzitutto il dove: è necessario adibire uno spazio circoscritto della casa in cui stipare tutti i regali riciclabili. Il motivo? Averli tutti sott’occhio e saperli lì in caso di urgenza (ad esempio quando in futuro - Covid permettendo - un’amica arriverà a trovarci con un presente, noi avremo in quello spazio un regalo pronto con cui ricambiare).

Basta un vano dell’armadio da trasformare in deposito dei regali da riciclare, non bisogna necessariamente sacrificare una stanza o un ripostiglio, niente paura.

Un’accortezza che vi salverà in tante occasioni? Il regalo già impacchettato, con biglietto che indica la tipologia: “regalo beauty per lei”; “libro giallo”; “quaderno con design femminile” e via dicendo vi aiuteranno a scegliere al volo un pacchetto nel caso sopracitato, quando l’amica ci farà un’improvvisata con un presente tra le mani.



Segnarsi chi ci ha regalato cosa



Fondamentale - onde evitare figuracce - è appiccicare subito un biglietto su ogni oggetto con il nome di chi ce l’ha regalato, per non sbagliarsi l’anno dopo.

Anche se avete una memoria elefantiaca, la svista è sempre dietro l’angolo. In più lo stress da regali delle feste ci gioca sempre brutti scherzi e a volte la mente (che mente, ecco spiegato il suo nome) ci trae in inganno per farsi beffe di noi. Magari il nostro inconscio ci porterà a dimenticare il mittente del tal regalo e a farlo diventare proprio il destinatario, forse per un gioco di antipatie recondite o semplicemente per caso. Applichiamo quindi un’etichetta in cui segnare nome e cognome di chi cui ha regalato quella candela profumata così non sbaglieremo.



Scaricare le app di riciclo, scambio e compra-vendita



Riciclare regali significa anche farlo virtualmente, per poi procedere con la spedizione reale. Stiamo parlando delle tantissime applicazioni nate per acquistare, vendere o scambiarsi prodotti come vestiti, oggetti, libri e tutto ciò che trovereste a un mercatino.

Avete l’imbarazzo della scelta dato che si tratta di un trend in continua crescita: da Seconda Mano a Subito.it fino a Bakeka.it, la rete pullula di applicazioni e siti web pensati per scambiarsi oggetti.

Se volete un’esperienza deliziosa anche a livello di interfaccia, puntate su applicazioni di tendenza come Depop e Vestiaire Collective. Mentre quest’ultima è solo per abiti e accessori di alta moda, Depop è un marketplace in cui potete vendere e scambiare di tutto e di più, dal disco in vinile al comodino vintage (passando chiaramente anche per le sneakers e il vestito).

Altrimenti c’è Regalo, l’app che consente di regalare ciò che non si vuole. Basta scattare una foto dell'oggetto e postarla, dopodiché chi è interessato vi contatterà e vi accorderete sul come e quando per l'invio del prodotto.

C’è anche Xtribe, un geomarket place con cui bisogna geolocalizzarsi e fare una foto dell'oggetto che si vuole vendere per farlo sapere agli utenti registrati che si trovano nei paraggi.

Pure su Schpock, un’altra app che funziona come un mercatino dell'usato in cui chiunque può mettere in vendita qualunque cosa, è possibile geolocalizzarsi per essere più appetibili per i potenziali acquirenti “around me”.