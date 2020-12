E' morta a 50 anni Stella Tennant, top model scozzese anni '90

È stata una delle regine delle passerelle negli anni ’90 ed è scomparsa il 22 dicembre, cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia: "Era una donna meravigliosa e una ispirazione per tutti noi". Le cause del decesso non sono state precisate, ma un portavoce della polizia ha escluso "circostanze sospette"

È morta improvvisamente all’età di 50 anni Stella Tennant, l'aristocratica modella scozzese, considerata una delle regine della passerella negli anni '90. A dare la notizia della sua scomparsa - avvenuta il 22 dicembre, cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno - è stata la famiglia della top model: "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e una ispirazione per tutti noi". Le cause della morte non sono state ancora precisate, ma un portavoce della polizia ha escluso "circostanze sospette".

La vita e la carriera di Stella Tennant

Nata a Chatsworth, in Scozia, il 17 dicembre del 1970, Stella Tennant fu scoperta quando aveva 23 anni da un giornalista di Vogue UK. Allora era una studentessa di scultura alla Winchester School of Art. Alta 1.80, occhi azzurri e fascino inconfondibile, Stella debutta in passerella nel 1994 e diventa subito una delle top model più richieste al mondo. Arrivano le sfilate per i più importanti stilisti e marchi come Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gianni Versace, Givenchy, Gucci, Valentino e tanti altri. Di origini nobili, Stella era nipote di Deborah Mitford, duchessa vedova di Devonshire, che è l'ultima delle sorelle Mitford. La top model lascia i quattro figli Marcel (1998), Cecily (2001), Jasmine (2003) e Iris (2005), avuti dal fotografo francese David Lasnet, sposato nel 1999.