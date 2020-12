Covid, Beyoncé dona 500mila dollari alle famiglie che hanno perso casa

approfondimento

“Quando ci siamo trovati di fronte alla pandemia, BeyGOOD ha creato un piano per fare la differenza. Abbiamo assistito organizzazioni in tutto il paese che fornivano alle persone bisogni base come cibo, acqua, forniture domestiche e test Covid. Abbiamo anche fornito supporto per la salute mentale. Abbiamo poi lanciato il nostro fondo BeyGOOD Small Business Impact e ad oggi oltre 250 piccole imprese hanno ricevuto sovvenzioni di 10mila dollari” si legge sul sito ufficiale dell'artista. “La seconda fase del BeyGOOD Impact Fund aiuterà ora le persone colpite dalla crisi degli alloggi. La moratoria scadrà il 26 dicembre, con conseguenti pignoramenti ipotecari e sfratti di locazione. Molte famiglie ne sono colpite, a causa della pandemia che ha provocato la perdita del lavoro, la malattia e la recessione economica generale. Beyoncé donerà 5mila dollari a individui e famiglie che devono affrontare pignoramenti o sfratti. Il processo di candidatura online si apre il 7 gennaio 2021, e verranno poi selezionati 100 destinatari per le sovvenzioni erogate a fine gennaio. Il secondo round si aprirà a febbraio. E ci sono altre buone notizie per le vacanze” conclude il messaggio ufficiale, invitando a restare sintonizzati.