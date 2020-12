perilcinema, le star del grande schermo supportano l'iniziativa

Sui social attori, attrici, registi e lavoratori del mondo dello spettacolo stanno pubblicando le loro foto per promuovere l'iniziativa che invita ad acquistare un buono per un ingresso in sala allo scopo di sostenere gli occupati nell'industria del cinema

Anche a Natale in Italia i cinema continuano a restare chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. Tra sospensioni e riprese a singhiozzo, gli occupati nel settore del grande schermo sono fermi da quasi un anno. Per sostenerli è stata lanciata l'iniziativa #perilcinema. Acquistando un buono per un ingresso al cinema sul portale www.perilcinema.com, si riceve un secondo omaggio offerto dall'azienda Campari e valido per tutto il 2021. Tantissime le star italiane che hanno aderito al progetto e che stanno invitando il pubblico a fare altrettanto per aiutare il mondo del cinema e della cultura.

Da Claudia Gerini ad Alessandro Gassmann, i post di attrici e attori leggi anche Covid, nel 2020 -64,18% di spettacoli: settore più colpito è la musica "Iniziativa importante per il CINEMA. I cinema resteranno chiusi anche durante le feste, ma c’è un modo per avere un posto gratis in prima fila appena riapriranno , e sostenere chi lavora dietro le quinte! Vai sulla piattaforma perilcinema.com", ha scritto Alessandro Gassmann su Instagram. Stefano Fresi entra nel dettaglio e spiega anche come diffondere l'iniziativa: "Crea la tua foto a sostegno andando nelle foto profilo FB e scegli la cornice #PerilCinema sostieni l’iniziativa. Crea la tua foto e postala taggando #perilcinema. Non facciamo morire i cinema, stiamo uniti". Dello stesso tono di Gassmann e Fresi sono anche i post di Claudia Gerini, Maria Grazia Cucinotta, Edoardo Leo, Carolina Crescentini, Marco D'Amore, Serena Rossi e tantissimi altri attori, attrici e registi italiani, tutti uniti per sostenere il cinema.