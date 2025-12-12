Berlinale 2026, Wim Wenders sarà il presidente della giuria

Il cineasta tedesco scelto per guidare il panel di esperti chiamato a scegliere i vincitori dell'Orso d'Oro e dell'Orso d'Argento alla 76esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino
Sarà il regista tedesco Wim Wenders a presidere la giuria della Berlinale del 2026. Lo ha comunicato il festival che si terrà dal 12 al 22 febbraio, ufficializzando la notizia attraverso i suoi canali social.
L'annuncio della Berlinale
"Il Festival internazionale del cinema di Berlino è lieto di annunciare che il regista, autore e fotografo tedesco Wim Wenders sarà a capo della giuria internazionale della 76esima Berlinale - si legge sul profilo Instagram della rassegna -. Win Wenders è una delle voci del cinema internazionale più influenti. Per sei decadi ha realizzato film che ci commuovono e deliziano con la loro umanità e il loro sense of wonder. La sua insazaibile curiosità e la sua profonda maestria nel linguaggio filmico sono evidenti in ogni opera, sia che esplori i doni di un altro artista o illumini la nostra ricerca di significato e connesione".
Tricia Tuttle: "Orgogliosi"
La direttrice della rassegna, Tricia Tuttle, ha affermato: "Dire che siamo orgogliosi di questo poliedrico concittadino è riduttivo, e trepidiamo di attesa per vedere dove il presidente di giuria Wim Wenders condurrà la nostra giuria nella scelta dei vincitori dell'Orso d'Oro e d'Argento alla 76esima Berlinale".
Wim Wenders: "Grato di questa esperienza"
Questo il commento di Wenders: "Il pensiero di poter essere presidente di giuria nella mia città non mi aveva mai nemmeno sfiorato la mente fino a quando Tricia Tuttle me lo ha chiesto. A quel punto ho realizzato: Wow! Sarà un modo completamente nuovo di vedere i film alla Berlinale, per una volta poterli vedere tutti all'interno della Competizione e discuterne approfonditamente con un gruppo di persone intelligenti e amanti del cinema. Quanto può essere bello? Sono grato a Tricia per avermi offerto questa rara esperienza".
La carriera di Wim Wenders
In oltre sessant'anni di carriera, Wenders ha segnato indelebilmente il cinema tedesco, europeo e mondiale, con capolavori del calibro di Alice nella città, Lo Stato delle cose (Leone d'oro a alla mostra di Venezia nel 1982)Paris Texas (Palma d'Oro a Cannes nel 1984), Il cielo sopra Berlino, The Million Dollar Hotel (film che aprì la 50a edizione della Berlinale nel 2000). Il suo ultimo film, Perfect Days (2023), uno struggente scorcio di vita quotidiana a Tokyo, è stato candidato agli Oscar. Ha realizzato anche grandi documentari come Buena Vista Social Club (premiato con lo European Film Award per la categoria e in nomination agli Oscar del 2000), Il Sale della Terra, emozionante ritratto del fotografo brasiliano Sebastião Salgado e Papa Francesco - Un uomo di parola, dedicato al penultimo pontefice.