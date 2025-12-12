Berlinale 2026, Wim Wenders sarà il presidente della giuria

Il cineasta tedesco scelto per guidare il panel di esperti chiamato a scegliere i vincitori dell'Orso d'Oro e dell'Orso d'Argento alla 76esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino

Sarà il regista tedesco Wim Wenders a presidere la giuria della Berlinale del 2026. Lo ha comunicato il festival che si terrà dal 12 al 22 febbraio, ufficializzando la notizia attraverso i suoi canali social.

L'annuncio della Berlinale "Il Festival internazionale del cinema di Berlino è lieto di annunciare che il regista, autore e fotografo tedesco Wim Wenders sarà a capo della giuria internazionale della 76esima Berlinale - si legge sul profilo Instagram della rassegna -. Win Wenders è una delle voci del cinema internazionale più influenti. Per sei decadi ha realizzato film che ci commuovono e deliziano con la loro umanità e il loro sense of wonder. La sua insazaibile curiosità e la sua profonda maestria nel linguaggio filmico sono evidenti in ogni opera, sia che esplori i doni di un altro artista o illumini la nostra ricerca di significato e connesione".

Tricia Tuttle: "Orgogliosi" La direttrice della rassegna, Tricia Tuttle, ha affermato: "Dire che siamo orgogliosi di questo poliedrico concittadino è riduttivo, e trepidiamo di attesa per vedere dove il presidente di giuria Wim Wenders condurrà la nostra giuria nella scelta dei vincitori dell'Orso d'Oro e d'Argento alla 76esima Berlinale".

Wim Wenders: "Grato di questa esperienza" Questo il commento di Wenders: "Il pensiero di poter essere presidente di giuria nella mia città non mi aveva mai nemmeno sfiorato la mente fino a quando Tricia Tuttle me lo ha chiesto. A quel punto ho realizzato: Wow! Sarà un modo completamente nuovo di vedere i film alla Berlinale, per una volta poterli vedere tutti all'interno della Competizione e discuterne approfonditamente con un gruppo di persone intelligenti e amanti del cinema. Quanto può essere bello? Sono grato a Tricia per avermi offerto questa rara esperienza".