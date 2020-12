Chiara Ariè ospite a Natale del conservatorio Santa Cecilia

approfondimento

Chiara Ariè, regina della PopOpera, seduce con una playlist speciale

Grazie alla collaborazione di Padre Mario che darà la sua benedizione al termine del concerto stesso si potrà dar via a questa iniziativa per la Onlus romana. Una associazione che da circa 6 anni autofinanziandosi opera sul territorio romano per i più bisognosi, svolgendo un servizio mensa, docce calde e distribuzione di indumenti presso la chiesa di San Rocco nonché offrendo un servizio di 30 posti letto per i senza tetto presso il rifugio di Santa Francesca Romana situato al Teatro Marcello con servizio Barberia e podologia. L’evento si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle normative per la prevenzione contro il Covid-19 e sarà trasmesso in diretta televisiva Sky canale 808, con repliche su TV Yes nei giorni a seguire, nonché in onda streaming sul canale youtube “ Compagnia di Gesù “ e diretta “ Radio Yes”; con l’opportunità di contribuire con una donazione a distanza presso il sito della Onlus.