Il Balletto Teatro di Torino compie 40 anni

ll BTT compie 40 anni , quarant’anni di danza, ricerca continua, sperimentazione, relazioni e collaborazioni, e li festeggia con due momenti diversi e al tempo stesso complementari: Al Momento. Schraffur , coproduzione dedicata appunto a festeggiare la ricorrenza, e la nascita di SCENE/ Rete Performing Arts , che segna un momento importante per la storia della Compagnia, un parternariato che sfruttando le sinergie artistico/organizzative di BTT, Rivolimusica (Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas), Teatro Fassino di Avigliana (Revejo/Comune di Avigliana) produrrà nel 2020/21, un’unica Stagione a spiccato carattere multidisciplinare. Una collaborazione attiva che mescola intuizioni, passioni, arte e crea un unico organismo in cui diversi punti di vista si fondono e si trasformano arricchendosi a vicenda. In questo scenario si colloca l’attività di danza del BTT che, con il proprio apporto alla nascita della Rete, ancora una volta si impegna a proseguire la ricerca e il confronto con le diverse forme espressive della contemporaneità.

Al Momento. Schraffur fonde passato, presente e futuro, le radici e i germogli.

In questo tempo non definito e in costante trasformazione che ci chiede continuamente di adattarci, anche la creatività mostra la sua vulnerabilità e la sua forza, in un percorso che si fa fluido e poroso, senza confini definiti, lontano da ogni idea di perfezione. Fiducia e coraggio diventano le parole chiave e le forze a cui attingere per ampliare gli orizzonti, polverizzando gli scenari predefiniti. Abbiamo affidato questa suggestione, che si fa pratica dal vivo sul palcoscenico, a tre artisti: Marta Ciappina attraverso Esercizi di consonanza, Manfredi Perego con Giochi senza forme e allenamenti all'imprevisto e alle Pratiche umane di incontri gioiosi di Silvia Gribaudi. Tre sono quindi gli atti performativi che compongono Al Momento. Schraffur declinati sulla musica di Estelle Costanzo e Fritz Hauser, rispettivamente all’arpa e alle percussioni.

Al momento prende ispirazione dal brano musicale Schraffur (Sgraffito) di Fritz Hauser, rivisitato per la prima volta in formazione arpa e percussioni. Lo sgraffito, tecnica di decorazione ottenuta applicando strati successivi di rivestimento con tinte differenti, si fa metafora dei livelli successivi della performance che si sovrappongono e si nascondono, svelandosi a vicenda.

L'anniversario, che avremmo dovuto festeggiare il 14 dicembre al Teatro Carignano, in chiusura di questo 2020 così diverso da tutti gli altri anni, diventa DocuFilm, espressione di ciò che permane nel tempo e nella memoria, prova tangibile di un’arte seppure non live, “viva nonostante tutto”. Il film traccia l'inizio di un viaggio in cui saranno celebrati i 40 anni della compagnia che proseguirà per tutto il 2021.

Grazie al supporto del Teatro Stabile di Torino e della Città di Torino, il video è girato alle Fonderie Limone, in due giornate di intenso lavoro, per danzatori, musicisti, tecnici, collaboratori e per i videomaker RATAVÖLOIRA. Il DocuFilm rientra nel palinsesto onLive di Piemonte dal Vivo ed è trasmesso lunedì 21 dicembre alle ore 21, sul sito della Fondazione e sul canale Youtube di SCENE. OnLive è la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile. Con Al momento. Schraffur si apre su onLive una settimana dedicata alla danza, con a seguire il format #Titolodadefinire a cura di Zerogrammi (dal 22 dicembre).

La Stagione SCENE 2020/2021 è realizzata con il maggior sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “PerformingArts". Con SCENE l’Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas in partenariato con il Teatro Fassino di Avigliana, l'Associazione Revejo e Balletto Teatro di Torino è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Balletto Teatro di Torino – Rivolimusica

AL MOMENTO. Schraffur

Thanks for The Dance

Musica eseguita dal vivo da Estelle Costanzo (arpa), Fritz Hauser (percussioni) atti performativi a cura di Marta Ciappina (Esercizi di consonanza), Silvia Gribaudi (Pratiche umane di incontri gioiosi), Manfredi Perego (Giochi senza forme e allenamenti all'imprevisto) con i danzatori del Balletto Teatro di Torino: Lisa Mariani, Alessandra Giacobbe, Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Emanuele Piras, Calvin Rueth, Sebastien Kapps co-produzione: Balletto Teatro di Torino e Rivolimusica

DocuFilm a cura di RATAVÖLOIRA

Nell'ambito della stagione SCENE / Rete RPA – Rete Per Le Performing Arts: Rivolimusica (Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas), Teatro Fassino di Avigliana (Revejo/Comune di Avigliana) e BTT Balletto Teatro di Torino.



In collaborazione con: Teatro Stabile di Torino.

Con il contributo di: Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino e Fondazione CRT.