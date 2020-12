Laura Pausini in versione natalizia insieme al compagno e alla figlia

Nello scatto pubblicato sul social si vede Laura insieme al resto della sua famiglia, tutti e tre con una felpa natalizia realizzata dal fanclub ufficiale della cantante. “Manca davvero poco per questo Natale, che sarà per molti di noi lontano dalle nostre famiglie – ha scritto l'artista a corredo dell'immagine, in cui appare anche il cagnolino di famiglia - noi però lo stiamo aspettando con ansia e la nostra casa è piena di decorazioni già da un mese. Abbiamo deciso di creare questa atmosfera un po’ prima del previsto, così ogni volta che Paola torna da scuola entra in un mondo magico. Ogni giorno infatti rientrando mette la musica di Natale, si mette la sua felpa preferita e ci chiede 'quanto manca ancora per il 25 dicembre ?' E adesso manca davvero poco!”. Tanti i commenti sotto la foto, tra i quali quelli di Mara Venier e di Elisa.

Il maglione natalizio firmato Laura Pausini

approfondimento

Laura Pausini mostra il backstage di Io sì

Sul maglione, oltre alle fantasie tipiche natalizie c'è anche la firma di Laura. “Le felpe natalizie che indossano fanno parte delle nostre nuove collezioni di merchandising di Natale, che potrete trovare nelle versioni donna, uomo e bambino!” si legge sul profilo del fanclub.

Il fanclub di Laura Pausini, in occasione del Natale, non ha realizzato soltanto il maglione. I fan della cantante possono comprare anche magliette con la stessa fantasia e la firma dell'artista, tazze e felpe. “Non resisto più... voglio che sia già Natale! Da oggi inizio a decorare casa con la mia famiglia per avere un’atmosfera natalizia fin da subito, ma non posso entrare nello spirito natalizio senza il look giusto! Vi presento una delle mie t-shirt preferite della nuova collezione di merchandise natalizia Merry Christmas Baby, con gli immancabili amuleti, che potete trovare nel mio store ufficiale! Quest’anno ci sono 4 nuove linee, qual è la vostra preferita?” ha scritto l'artista, sempre su Instagram.

Laura Pausini, in edicola c'è “Laura”

Intanto per i fan della cantante c'è un'altra bella notizia. In edicola dal 15 dicembre è possibile trovare la nuova edizione di un album con contenuti editoriali inediti. Si tratta dell’ottava uscita della collana Grandi Album Italiani e si intitola “Laura”. Questo album esce nel 1994, a un anno di distanza dalla celebre vittoria al Festival di Sanremo con “La solitudine”. Nel disco si possono trovare brani come “Strani amori”, canzone che arrivò terza a Sanremo ’94, “Gente”, “Lui non sta con te”, “Ragazze che”, “Il coraggio che non c’è”, “un amico è così”, “Amori infiniti”, “Cani e gatti”, “Anni miei”, per finire con “Lettera”.