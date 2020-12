Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori per la seconda volta

L'ex gieffina ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero con il pancione . “Cinque mesi...e un dolce segreto – ha scritto Francesca sul social - Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta ! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già̀ in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale....la piccola Ginevra . Posso dire che la vita è meravigliosa”. Tanti i commenti sotto lo scatto, tra cui gli auguri di Marica Pellegrinelli e Mariana Rodriguez. Giovanni Masiero ha invece postato una foto insieme alle sue donne, tutti sorridenti mentre la piccola Ginevra tiene tra le mani l'ecografia. “La felicità è reale solo quando è condivisa” ha scritto lui.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, la storia

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2015. Due anni dopo è nata la prima figlia, Ginevra. Nel 2018 la coppia ha vissuto un momento di crisi, come rivelò la stessa Francesca a Verissimo. “Si passa dalle carezze ad un litigio per cose banali. E si arriva ad un punto in cui si dice alt, c’è qualcosa che non va. Non so neanche come è nata questa cosa, arrivi a vivere le giornate ed a dire vediamo oggi come va”. E poi ancora: “È l’uomo che ho scelto e sono innamorata di lui, questa crisi è un momento di pausa per Francesca perché ora desidero soltanto ritrovare un equilibrio interiore” raccontò tra le lacrime a Silvia Toffanin. “Lui mi dice che ci vuole l’impegno da entrambe le parti, ci vuole il tempo. Non avrei mai immaginato di ritrovarmi a vivere questa situazione così pesante. Non ci siamo separati, adesso stiamo insieme ma ci sono state notti in cui dormiva sul divano perché la sera ci arrabbiavamo”. Una crisi che però non ha allontanato definitivamente la coppia. Anzi, oggi con questa nuova gravidanza appare più unita che mai.