Alta 1,78 cm, occhi verdi e capelli castani, Miss Italia 2020, eletta in un'edizione speciale in assenza di pubblico e per la prima volta senza televoto, e trasmessa in streaming per via del Covid, è Martina Sambucini. Ha 19 anni, è nata a Marino e abita a Frascati. È diplomata al liceo linguistico ed era già stata eletta Miss Roma 2020

Miss Italia in streaming: il concorso di bellezza non si ferma