Il Barbiere di Siviglia apre la stagione dell'Opera di Roma

L'opera di Rossini, firmata da Mario Martone, inaugura il programma del 2020-2021 del Teatro Costanzi: registrata a porte chiuse, sarà trasmessa in tv

La prima decade di dicembre è storicamente la settimana delle grandi aperture delle stagioni teatrali: scadenza confermata anche in tempo di Covid, ma naturalmente modificato per adattarsi alle esigenze sanitarie. In attesa della Prima del Teatro alla Scala di lunedì prossimo, l'appuntamento più atteso del mese, questo pomeriggio alle 16:15 si apre anche la stagione 2020-2021 dell'Opera di Roma con “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, diretto da Daniele Gatti e firmato da Mario Martone.