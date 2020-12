Hashtagart, “Nobody is normal”: un corto d’animazione sulla diversità

E’ un filmato realizzato in puppet animation e 2 D per Childline, l’organizzazione inglese a tutela dell’infanzia, dalla regista Catherine Prowse sulle note di "Creep" dei Radiohead. Un video capace di esprimere quel senso di inadeguatezza proprio degli adolescenti per dare un messaggio positivo

Nessuno è normale. E’ il titolo di un spot realizzato per Childline, un’organizzazione inglese a tutela dell’infanzia. Un cortometraggio di animazione sulle note di Creep, celebre canzone dei Radiohead, che riesce a far riflettere con molta delicatezza e semplicità sul tema della diversità. Sulle difficoltà, soprattutto degli adolescenti, di sentirsi normali. Lo abbiamo scelto per questo appuntamento di Hashtagart, la rubrica che vuole raccontare l’altra scena dell’arte, quella che si esprime online. Pur non essendo un video pensato con finalità artistiche, è stato realizzato con una modalità e sensibilità che ne fanno un piccolo capolavoro.