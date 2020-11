Il commovente video della ballerina malata di Alzhaimer che danza

Il corpo ricorda. Più della mente. Un danzatore lo sa. Lo prova nel momento in cui lascia le scene o smette di allenarsi con la stessa frequenza di un tempo. Ma poi, quando si ritrova a improvvisare un giro o un equilibrio così all’improvviso, “a freddo” come si dice in gergo, magari mentre insegna a giovani allievi, quel passo riesce perfettamente. Le sue braccia e le sue gambe hanno memoria di tutto quello che è stato. Delle sbarre, degli esercizi in centro e, soprattutto, del palco. Un ricordo “corporeo” che può essere talmente forte da superare anche limiti fisici imposti dall’età o da una malattia.