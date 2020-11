Il Covid non ferma la giovane ballerina: il commovente spot di Natale

“The Show Must Go On” è il titolo del video, dalla celebre canzone dei Queen, che racconta la storia di un’allieva di una scuola di danza che non si arrende quando viene cancellato lo spettacolo per cui si stava preparando. Così, grazie all’aiuto della famiglia e del vicinato, la piccola artista riesce ad andare in scena. In strada, sotto la neve, con gli applausi dai balconi. Lo spot di Amazon vuole essere un messaggio di speranza

Non è uno spot. E’ molto di più. E’ una storia che parla di noi. Un condensato dei sentimenti che tutti stiamo vivendo. In Italia come in Francia, negli Stati Uniti come in Europa. Smarrimento, sospensione, abbracci mancati, una normalità interrotta di colpo. Una quotidianità che si plasma sugli alti e bassi della curva dei contagi (GLI AGGIORNAMENTI). Sulle decisioni prese per cercare di contenere la pandemia che cambiano le nostre vite e abitudini ormai da mesi. Lo spot di Natale di Amazon riesce a rispecchiare il momento buio che stiamo vivendo ma anche a dare un messaggio di speranza. A ricordarci che lo spettacolo (e la vita) deve andare avanti come suggerisce lo stesso titolo preso dalla celebre canzone dei Queen scelta come colonna sonora con un nuovo arrangiamento: The Show Must Go On.