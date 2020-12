Nasce Itaca On Demand, prima piattaforma italiana dedicata all'outdoor

Itaca On Demand nasce dalla pluriennale esperienza di ITACA Outdoor Community nell'organizzazione dei tour italiani del BANFF Flm Festival, dell'Ocean Film Festival e del Reel Rock Tour: un punto di riferimento per film e documentari incentrati sul valore dell'avventura e il rispetto per la natura. Inoltre, fino al 12 dicembre, la sezione on demand conterrà, oltre ai film presentati alle ultime edizioni del Banff e dell’Ocean, anche gli otto film presentati all’Ocean Film Festival 2020 (che purtroppo non sono potuti arrivare nelle varie sale italiane). Con l’accesso alla piattaforma sarà cosi possibile godere dei meravigliosi film che celebrano le bellezze dei nostri mari e degli oceani.

Ocean Film Festival Italia offre una selezione immaginata per ipnotizzare e affascinare il pubblico, che mette in mostra una celebrazione cinematografica dei nostri mari e degli oceani composta da filmati ripresi sopra e sotto la superficie dell'acqua. Questa raccolta unica di corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo, e che per la prima volta saranno disponibili su una piattaforma in streaming, documenta la bellezza e la potenza dell'oceano e celebra i subacquei, gli apneisti, i surfisti, i velisti, i nuotatori e gli oceanografi che vivono per la nebbia salina del mare, che inseguono le creste delle onde e che si meravigliano dei misteri del grande blu.

Grazie a queste pellicole, il pubblico potrà viaggiare nelle profondità degli oceani alla scoperta di relitti e grotte (Mea and the Sea); trovarsi a tu per tu con il Re dell’Artico, ovvero l’orso polare (Bare Existence); immergersi nelle acque della Polinesia francese, nell’Oceano Pacifico meridionale (Deep Sea Polynesia); andare alla ricerca dell’onda perfetta nelle solitudini artiche insieme al surfer Fraser Dovell (A Corner of the Earth – ACOTE – Special Tour Edit); partire per un viaggio in barca a vela dalle coste del Sud Africa fino alle isole Kerguelen insieme a Téo, Norman e Julien (The Tipping Point); vivere la passione decennale che lega il fotografo australiano Scott Portelli alle megattere che abitano le acque delle isole di Tonga, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale (Swimming with Gentle Giants); dare una nuova vita a una pilotina abbandonata per viaggiare verso la British Columbia alla ricerca di onde da surfare (Camel Finds Water); infine, avranno la possibilità di godersi uno “special edit” in esclusiva per il Tour italiano: IWT – Riders of the Liquid Plains. Un film che racconta le spettacolari performance degli atleti in gara all’International Windsurfing Wave Tour (IWT), la storia dei migliori windsurfer da onda che lottano per conquistare l'ambito titolo IWT Wave Riders e per sfidare il mondo al Gran Final Event dell’Aloha Classic alle Hawaii.