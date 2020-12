Danza e musica, Duets and Solos in streaming dal teatro Pavarotti

In diretta su YouTube lo spettacolo a cura di Daniele Cipriani che lo scorso luglio ha incantato il pubblico a Nervi e a Ravenna. Sul palco i pianisti Beatrice Rana e Massimo Spada, il violoncellista Mario Brunello e danzatori di fama internazionale

Torna Duets and Solos, lo spettacolo di musica e danza a cura di Daniele Cipriani nato nella prima fase di emergenza Covid che lo scorso luglio ha debuttato a Nervi e a Ravenna. E torna in una nuova edizione che sarà trasmessa in streaming dal Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena il 6 dicembre alle ore 20. Un modo per dare al pubblico, che in base alle nuove diposizioni del governo per contrastare la pandemia non potrà essere presente in sala, un momento di arte e bellezza con i virtuosi della musica e ballerini internazionali. Sul palco, per lo spettacolo registrato in presa diretta, visibile a tutti dal canale YouTube del Teatro, la pianista Beatrice Rana (VIDEO) con il compagno Massimo Spada e il violoncellista Mario Brunello. “La musica è un affare di famiglia. Sono nata in una famiglia di musicisti e per me è imprescindibile il poter parlare di musica a casa. Poter suonare un brano a quattro mani con il mio compagno rientra in questo discorso e crea anche un’affinità particolare” racconta a Sky Tg24 la pianista definita dal New York Times un talento "sbalorditivo". Tra i brani che suonerà anche l'Aria di Bach, vale a dire l'inizio proprio delle Variazioni Goldberg, che è stato il CD che l’ha resa nota internazionalmente e che le è valsa la nomina, nel 2017, di “ Young Artist of the Year” dalla più prestigiosa rivista specializzata sul repertorio discografico, l'inglese Gramophone.

Musica e danzatori congiunti approfondimento Il Festival di Nervi si apre con “Duets and Solos” Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione; nell’arco della sua lunga carriera, si è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo, di recente anche pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo. “Il violoncello piccolo è in realtà un violino grande, uno strumento dalla voce sottile ma dal corpo grosso. Era molto conosciuto e usato fino a metà del Settecento a cui Bach ha dedicato tante composizioni. Suono un violoncello piccolo a quattro corde, quindi la stessa accordatura del violino ma un’ottava più bassa” spiega. Musicisti ma anche danzatori che si esibiranno in assoli o passi a due rigorosamente tra coppie stabili anche nella vita per poter permettere quel contatto che nella danza è fondamentale. La novità è che si tratterà di un cast danzante interamente al maschile, incluse le due coppie di congiunti, e che i ballerini sono tutti anche coreografi di loro stessi. Tra loro Sergio Bernal (già del Ballet Nacional de España) che porterà un tocco di Spagna. “Ho il flamenco nell’animo ma la danza classica nel corazón”. Sul palco anche Matteo Miccini (Balletto di Stoccarda) e Marijn Rademaker (già Balletto di Stoccarda); Sasha Riva e Simone Repele (già Ballet du Grand Théâtre de Genève).

Lo spunto di far danzare insieme coppie di congiunti in Duets and solos idea che è stata imitata anche all’estero, venne a Daniele Cipriani constatando come le coppie stabili hanno potuto continuare, anche in epoca di pandemia, ad abbracciarsi e stringersi tranquillamente: “Fortunatamente, nel mondo della danza, ci sono molti ballerini che fanno coppia, e tra loro anche diverse étoiles e primi ballerini.”