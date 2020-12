San Carlo di Napoli, Prima della Cavalleria Rusticana in streaming

E' un appuntamento sempre molto sentito e non solo a Napoli. La prima del San Carlo si farà. Anche se sui social. Ma i numeri sono più che confortanti infatti sono già 1300 gli spettatori virtuali, quasi 4.000 gli 'interessati' e 800 i biglietti prenotati alla quota simbolica di 1,09 euro. Queste persone, e quelle che si aggiungeranno, assisteranno a una Cavalleria Rusticana espressamente studiata per Facebook. Il debutto on line è fissato per venerdì 4 dicembre alle ore 20. Tutti i protagonisti appena giunti a Napoli sono stati sottoposti a tampone. E poi via con le prove, soprattutto perr Elina Garana e Jonas Kaufman, le due star che per la prima volta saranno insieme sul palco. L' opera di Mascagni in forma di concerto potrà essere vista e ascoltata da una platea senza limiti, che il soprintendete Lissner si augura sia quanto più internazionale. Il cast è composto, oltre che da Elina Garana (sarà Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu), da Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia). L'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti dal direttore musicale Juraj Valuha.