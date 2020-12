Helena Christensen a 50 anni conquista Instagram in intimo e pelliccia

La top model, che il 25 dicembre compirà 52 anni, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti molto sensuali: “Cosa sta davvero succedendo a casa in questi giorni”

Helena Christensen conquista i follower con alcuni scatti sensuali pubblicati su Instagram. La modella, che ha vissuto il culmine della sua popolarità negli anni Novanta, ha posato in intimo mostrando il corpo statuario.

Helena Christensen, lo scatto in intimo Negli scatti social, la quasi 52enne Helena Christensen posa in lingerie di pizzo e pelliccia animalier. La sgambatura e il pizzo del body intimo lasciano intravedere il corpo perfetto della modella. Tantissimi i commenti dei fan fioccati sotto la gallery, ma anche di tanti personaggi noti come Elle Macpherson che ha scritto “teenager”, mentre Julianne Moore ha scherzato: “Tesoro, dov'è la mia colazione?”. Helena ha fatto recentemente parlare di sé per aver sfoggiato la mascherina in occasione della Copenaghen Fashion Week: “Abbiamo la responsabilità verso noi stessi e gli altri di indossare una mascherina per ridurre al minimo i rischi di contagio” ha dichiarato la modella.

Helena Christensen - Immagine tratta dal profilo Instagram @helenachristensen

Helena Christensen: “Quando ho rischiato di morire” approfondimento Da Naomi Campbell a Kate Moss: le super modelle anni '80 e '90. FOTO A maggio la supermodella ha raccontato al Sunday Times un terribile episodio risalente ad alcuni anni fa, quando rimase alla deriva nel bel mezzo dell’oceano Indiano pieno di squali, su una barca in avaria. Insieme a lei e all'equipaggio c'era un italiano, il fotografo di moda Fabrizio Ferri. “Fabrizio stava per tuffarsi nell'oceano quando il capitano arrivò correndo dal ponte inferiore, agitando le braccia e urlando che si fermasse. Il capitano disse che se Fabrizio fosse saltato dentro non sarebbe riemerso perché era tempo di accoppiamento e alimentazione per gli squali. Alcuni giorni dopo, quando avevamo quasi finito il cibo e l'acqua, siamo stati salvati”.

Helena Christensen - Immagine tratta dal profilo Instagram @helenachristensen