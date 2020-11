Chi è Lia Del Grosso: pubblicazioni di matrimonio con Fabrizio Corona

Secondo pubblicazioni del 19 novembre l'ex re dei paparazzi ha intenzione di sposare la quarantasettenne, amministratrice di una famosa agenzia di comunicazione

Fabrizio Corona si sposa. Almeno, è quanto si deduce dalle pubblicazioni del 19 novembre del comune di Milano, scovate da Dagospia. La promessa sposa è Lia Del Grosso: lei e Corona si conoscerebbero da 5 anni.

Fabrizio Corona sposa Lia Del Grosso? Stando alle pubblicazioni, Fabrizio Corona e Lia Del Grosso hanno 180 giorni per sposarsi. Ma parlando dell'ex re dei paparazzi è difficile stabilire quale sia la verità e quale una trovata per far parlare di sé. “Fabrizio Corona, 46 anni, sposerà Pasqualina Del Grosso, detta Lia”, si legge. Ma chi è Lia Del Grosso? 47 anni, uno in più di Corona, è nata ad Avellino il 2 settembre 1973 ma risiede a Verona. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel 2003 ha fondato a Verona l’agenzia di comunicazione Ldg-consulting. Oggi è general manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg, agenzia che si occupa di eventi, comunicazione e talenti, con sedi a Verona, Milano e Montecarlo. Pare che lei e il suo futuro sposo si conoscano da cinque anni. Stando a quanto riportato da Dagospia, in passato la donna avrebbe lavorato con un chirurgo amico di Lele Mora. Cinque giorni prima dello scoop di Dagospia, Lia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di due fedi. “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità” ha scritto nella didascalia, una dichiarazione d'amore al suo fidanzato. Immediatamente, sotto il post, sono fioccati i commenti: tante critiche di chi non crede alla veridicità di questa relazione, ma anche diversi messaggi di sostegno. E proprio a questi Lia ha risposto con “grazie” e cuori, ulteriore conferma della storia con Corona.

Sul profilo di Lia sono apparsi altri due post abbastanza enigmatici. Uno, raffigurante delle rose, con scritto: “A seguito del ricevimento presso la mia abitazione di una busta contenente prove foto e video schiaccianti della liaison tra il mio adorato e la bella concubina mi riserverò di approfondire il tutto a brevissimo... stay tuned...”. Chi sarebbe la concubina? In ogni caso il post successivo chiarisce ulteriormente la profondità del sentimento verso il fidanzato: la foto di un tatuaggio, una “F” con quella che pare essere una Corona. “Nessuno sa la Verità – ha scritto la 47enne nella didascalia - Tutti pensano di sapere, ma non sanno Nulla. Nessuno sa quanto sia grande il mio amore per Te. Tu lo sai. È un amore puro di solo cuore. 29.03.2018-04.10.2019”. Non si sa cosa rappresentino le date riportate dalla donna: che significato ha il 4 ottobre 2019? Forse il giorno della proposta di matrimonio?