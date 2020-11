"Supereroi" in lotta contro il tempo: il nuovo libro di Paolo Genovese

"Il tempo è il vero nemico dell'amore di coppia. Non il tradimento, non la noia, non la quotidianità". Parola del regista di Perfetti Sconosciuti, che nel suo nuovo romanzo racconta di come provare ad amarsi tutta una vita.

“Con la scrittura godiamo tutti di una libertà incredibile. Non abbiamo i limiti di budget del cinema e volendo possiamo andare e tornare dalla Luna in giornata”. Parola di Paolo Genovese che presenta il suo nuovo romanzo “Supereroi” edito da Einaudi. Anna e Marco sono insieme da sempre, da vent’anni, e sanno che per amarsi tutta una vita ci vogliono, davvero, dei superpoteri. Non quelli che fanno volare, rendono invisibili o forti ma quelli che hanno a che fare con la fiducia, la pazienza, la perseveranza e una visione comune di un progetto comune. Con leggerezza, grazia, e una certa maestria, il regista di “Perfetti Sconosciuti” ci porta dentro una storia che parla a tutti noi. “E’ una storia che avevo in testa da tanto tempo", dice Genovese, "e che parla d’amore. Conosciamo una coppia attraverso 20 anni di vita e la conosciamo attraverso un nemico dell’amore che non è la noia, il tradimento o la routine ma il tempo”. E così attraverso le oltre 200 pagine scopriamo proprio come il tempo possa stravolgere gli equilibri di una relazione perché, prosegue il regista “negli anni cambiano il modo in cui facciamo l’amore, in cui parliamo, subentrano i silenzi che a volte creano confidenza, altre volte invece creano assuefazione”. Un titolo ironico, conferma Genovese “perché oggi resistere è molto complesso per una coppia. Al tempo dei miei genitori il divorzio non esisteva e socialmente bisogna rimanere insieme per forza, a tutti i costi. Oggi invece, conclude, se una coppia non funziona è libera di separarsi. E’ caduto quel tabù. Il collante che tiene insieme la coppia è soltanto la coppia stessa”.