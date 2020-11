Ilary Blasi, la sorella Melory annuncia la gravidanza: il post

Ilary Blasi sta per diventare zia. Nelle scorse ore Melory, sorella minore della conduttrice, ha condiviso il lieto evento con il pubblico. La notizia ha immediatamente conquistato il web raccogliendo congratulazioni e messaggi di affetto da parte di amici e fan.

Melory Blasi: l’annuncio su Instagram

Melory Blasi, terzogenita della famiglia, è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato tramite una bellissima foto condivisa sul suo profilo Instagram che conta più di 28.000 follower che ogni girono seguono la sua vita tra lavoro e momenti di relax circondata dai suoi affetti più cari.

Melory Blasy ha pubblicato uno scatto in cui appare insieme alla sua dolce metà Tiziano Panicci annunciando la gravidanza. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento oltre 6.500, non si sono neanche fatti attendere i commenti, tra questi quello di Francesco Totti, Alessia Ventura, Michela Quattrociocche, Francesca Lodo e Alvin.