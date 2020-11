Addio a Beppe Modenese, l'ambasciatore della moda italiana

"L'ambasciatore della moda", colui che ha reso celebre il Made in Italy e le sfilate milanesi nel mondo, una delle figure più amate della moda, avrebbe compiuto 91 anni, il prossimo 26 novembre. Si è spento ieri sera, sabato 21 nella sua casa, in seguito all'aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute. Erano anni che si era ritirato dal suo mondo fatto di incontri pubblici e relazioni internazionali, ha vissuto accanto al compagno di una vita, l'architetto Piero Pinto fino alla sua scomparsa nel 2018, da quel momento il ritiro definitivo dalle scene.

Imprenditore, manager e promotore del Made in Italy, Giuseppe (per tutti "Beppe") Modenese, definito “Italy's Prime Minister of Fashion” dalla rivista americana "Women's Wear Daily" e “Minister of Elegance” secondo “Vogue, nasce ad Alba, il 26 novembre 1929. E fa il suo debutto nel mondo della moda con Giovanni Battista Giorgini, è con lui che organizza sfilate ed eventi per la promozione della moda italiana. Insieme nel 1952 organizzano il primo vero evento di moda italiana, la sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze a cui partecipano Roberto Capucci ed Emilio Pucci. Ed è proprio in quegli anni che la moda italiana diventa un fenomeno di stile in tutto il mondo, grazie sopratutto a lui e al suo infallibile talento nel comunicare e indirizzare.

Per decenni a capo della Camera Nazionale della Moda, di cui era rimasto presidente onorario, aveva ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, che lo aveva eletto come ambasciatore della moda italiana. Fu lui a dare impulso alle sfilate di Milano, trasformando il capoluogo lombardo nella capitale del fashion. Modenese ha lavorato con i più grandi stilisti italiani, e non solo. Da Gianfranco Ferré ad Armani, da Domenico Dolce a Stefano Gabbana, da Moschino a Versace, da Krizia a Laura Biagiotti, da Emilio Pucci a Coco Chanel, per citarne solo alcuni.

Il saluto e l'omaggio di un caro amico, il celebre fotografo Giovanni Gastel sul suo profilo Instagram