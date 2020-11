Il Barbiere di Siviglia in forma scenica senza pubblico e in diretta Tv. Si aprirà così il prossimo 5 dicembre la Stagione 2020/2021 del Teatro dell’Opera di Roma . Sul podio del Teatro Costanzi ci sarà il suo direttore musicale Daniele Gatti mentre la regia è stata affidata a Mario Martone, che firma anche le scene.

Il nuovo allestimento è la terza produzione d' opera realizzata in chiave anti-Covid dall' istituzione romana, dopo Rigoletto della scorsa estate al Circo Massimo e Zaide di Mozart un mese fa al Costanzi. La messa in scena del capolavoro rossiniano su libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Beaumarchais, avrà i costumi di Anna Biagiotti e le luci di Pasquale Mari.

Le parole di Carlo Fuortes



Per il soprintendente Carlo Fuortes il nuovo allestimento "potrà essere un'occasione straordinaria per allargare la platea del Costanzi e raggiungere un nuovo pubblico. La regia di Mario Martone sarà realizzata come per un film. Il nostro bellissimo Teatro, vuoto e senza spettatori, sarà la scena dove si ambienterà quest'opera tanto amata, con un uso del tutto innovativo degli spazi del teatro".