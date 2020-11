Elezioni Usa, Kanye West vota per se stesso

Il cantante e marito di Kim Kardashian era candidato alle elezioni presidenziali e non ha nascosto la sua preferenza: “Ho votato per qualcuno di cui mi fido veramente… me stesso”. Già nelle passate settimane l'artista aveva “istruito” i suoi milioni di follower su come comportarsi alle urne. Nessun appoggio pubblico però da parte della celebre moglie

Kanye West, la star hip-hop marito di Kim Kardashian e candidato alle elezioni presidenziali Usa, ha votato per se stesso. La star ha fatto sapere su Twitter che stava "votando per la prima volta nella mia vita per il presidente degli Stati Uniti” e che lo stava facendo “per qualcuno di cui mi fido veramente... di me stesso". Successivamente, lo stesso West ha pubblicato, sempre sui suoi social, un video in cui si vede mentre vota a Cody, nel Wyoming. La star ha trascorso diverso tempo nelle ultime settimane ad “istruire” i suoi follower su come votare per lui come candidato. Tuttavia, l’altrettanto celebre moglie, Kim Kardashian, non ha mai sostenuto la sua candidatura non dando mai supporto pubblico al marito (USA 2020: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)