Elezioni Usa 2020, le star votano e invitano i cittadini a votare

Jennifer Aniston ha già espresso la sua preferenza via posta e chiede ai fan di non saltare la chiamata ai seggi. Stesso appello anche dalla collega Kerry Washington e dalla regina del pop Beyoncé. Sono vari gli artisti americani che stanno invitando la popolazione a votare per questa nuova tornata elettorale

“È davvero importante che votiate, per favore votate”, lo ripete da tempo Billie Eilish e l’ha ribadito ancora una volta il 3 novembre, il giorno delle elezioni presidenziali Usa 2020. Così come lei sono tantissime le star che stanno lanciando appelli o si stanno facendo immortalare mentre votano. Alcuni dichiarano anche apertamente la loro preferenza, come Jennifer Aniston e la stessa Eilish che si sono espresse a favore del candidato democratico Joe Biden (LO SPECIALE USA 2020).

I messaggi di Billie Eilish, Beyoncé e Bella Hadid "Il potere è nelle nostre teste", ha detto Billie Eilish che, in un video su Instagram, ricorda ai fan di votare perché è l'unico modo che hanno per cambiare le cose. Anche la regina del pop Beyoncé ha pubblicato sui social una locandina con una semplice frase: "The most important drop is at the ballot box", ossia "la scelta più importante è all'urna elettorale". Mentre Bella Hadid ricorda il numero di telefono al quale inviare un messaggio per sapere dove si trova il proprio seggio.

Kerry Washington e Jessica Capshaw: "Facciamolo" È attivissima l'attrice Kerry Washington che ha pubblicato una serie di foto con dei cartelli a supporto di Joe Biden invitando tutto il Michigan al voto. "È stato così bello essere di nuovo qui con questi meravigliosi volontari - ha scritto - lavoratori sindacali e attivisti che si preoccupano di rendere la loro comunità un posto migliore. Non è troppo tardi per essere ascoltati, ma il momento è adesso! La tua voce e il tuo voto contano più di quanto tu sappia e non permetteremo a nessuno di togliercelo. Giusto? Facciamolo". Dello stesso parere è anche la collega Jessica Capshaw. Con la mascherina, vicino a un'urna, ha pubblicato una foto sui social in cui ricorda che "ognuno ha un superpotere di esprimere il proprio voto in ogni elezione. Prego affinché domani lo usiamo tutti saggiamente e con amore". L'interprete di Grey's Anatomy e The Practice aggiunge che "il razzismo è reale. I cambiamenti climatici sono reali. I diritti delle donne minacciati sono reali" e "tocca a noi parlare attraverso i nostri voti. Rendiamo il nostro paese orgoglioso".