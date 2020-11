Lady Gaga, un video con tutti gli abiti iconici per invitare al voto

Continua l'impegno sui social della popstar per chiedere agli elettori americani di votare per le imminenti Presidenziali. Dopo i post condivisi nei giorni scorsi, questa volta l'appello è in un filmato in cui la cantante alterna uno dopo l'altro tutti i suoi outfit più memorabili rivolgendosi ancora una volta ai cittadini americani: "Il futuro è nelle vostre mani"

Un video per ripercorrere la sua carriera con tutti gli outfit più iconici, invitando gli americani a esprimersi al voto del prossimo 3 novembre e spiegando perché è necessario che tutti vadano alle urne. È il post ideato e condiviso da Lady Gaga sui social per incentivare gli elettori americani a recarsi alle urne per le imminenti Presidenziali del 3 novembre (LO SPECIALE). “Ci siamo quasi, e dobbiamo parlare", dice la popstar. “Prima di tutto vorrei dire una cosa a chi ha già votato: grazie, avete fatto la vostra parte e vi voglio bene, ma non devo parlare con voi". Mentre parla, Lady Gaga continua ad alternare tutti i suoi outfit più iconici, dall’abito di carne cruda che Frank Fernandez disegnò per lei, al body del Super Bowl, fino al costume di “Poker Face” e via via tutti gli altri.

"Il futuro è nelle vostre mani" approfondimento Lady Gaga ieri e oggi: ecco com’è cambiata la cantante "Devo fare un discorso a chi non ha in programma di votare, chi magari non crede più nel voto in generale”, comincia nel video la cantante. "Non importa come vi sentite a proposito delle elezioni, siete responsabili. Forse siete stufi dei litigi, frustrati dalla pandemia", dice Lady Gaga nel video. "Forse non vi piacciono i candidati o siete scoraggiati dal sistema e avete deciso di non farne parte. Ma il governo non sparirà, e a meno che non abbiate un biglietto aereo per un altro Paese, questa è la tua casa", continua la popstar. "Non importa come vi sentite, il futuro è ancora nelle vostre mani con questo voto".