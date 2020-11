Maratona USA 2020, le presidenziali sono su Sky Cinema

In occasione delle Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2020, previste per martedì 3 novembre, Sky Cinema Due propone una maratona di film che affrontano il tema della politica negli USA.

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con ogni probabilità sapremo chi sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti ( qui lo speciale di Sky TG24 ). Se sarà riconfermato l’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump oppure lo sfidante democratico Joe Biden. Comunque andrà sarà una sfida all’ultimo voto, decisiva per il futuro dell’America. Una cosa è certa. Il cinema è di sicuro già pronto a raccontarci la storia di queste elezioni così importanti per il mondo intero.

approfondimento

I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand insieme ad altri film come THE CONTENDER, sulla difficile nomina del vicepresidente dopo la morte di quello in carica, con Gary Oldman e Jeff Bridges, TRUTH - IL PREZZO DELLA VERITÀ, sulle indagini su George W. Bush prima delle presidenziali del 2004, con Cate Blanchett e Robert Redford e AFFAIRS OF STATE - INTRIGHI DI STATO, su un assistente alla campagna elettorale che finisce in una spirale di corruzione e ricatti.