Elezioni USA, le serie tv e i documentari da vedere su Sky

In attesa delle elezioni presidenziali statunitensi, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre Sky Atlantic +1 (canale 111) si trasforma in Sky Atlantic Maratone - For President, con una programmazione interamente a tema

Martedì 3 novembre per i cittadini degli Stati Uniti d'America sarà un giorno importantissimo, ma anche il resto del mondo avrà i riflettori puntati su uno degli appuntamenti più catalizzanti dell'anno: le elezioni presidenziali USA. Verrà riconfermato Donald Trump, oppure alla casa Bianca arriverà un nuovo inquilino, Joe Biden? In attesa dell'election day, e soprattutto del verdetto, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre Sky Atlantic +1 (canale 111) si trasforma in Sky Atlantic Maratone - For President, con una programmazione interamente a tema.

approfondimento The Comey Rule - Sfida al presidente, le FOTO del cast Oltre all'incalzante The Comey Rule - Sfida al Presidente - andata in onda recentemente su Sky Atlantic, disponibile on demand e in streaming su NOW TV - e al controverso documentario The Disunited States of America ci saranno due nuovi titoli: la dissacrante serie animata Our Cartoon President (le stagioni 2 e 3 saranno in prima tv) e l'illuminante documentario The Accidental President.

approfondimento Elezioni Usa 2020, i vip che si schierano con Trump o con Biden Our Cartoon President l'irriverente serie tv d'animazione di casa Showtime dedicata a The Donald, aprirà le danze sabato 31 ottobre alle 6 del mattino con la prima stagione, già trasmessa, mentre la seconda e la terza, in prima tv, andranno in onda domenica 1 novembre a partire dalle 8.

Showtime