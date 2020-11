Gigi Proietti in terapia intensiva per problemi cardiaci: "È grave"

A riportare per primo la notizia è il quotidiano "Il Tempo". Stando a quanto scrive il "Corriere della Sera", l'attore romano sarebbe stato ricoverato diversi giorni fa, ma le sue condizioni si sono aggravate solo nelle ultime ore

Gigi Proietti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica di Roma. L’attore, che compie 80 anni oggi 2 novembre, sarebbe in condizioni gravi. A riportare per primo la notizia è il quotidiano Il Tempo. La causa, a quanto si apprende, non è il Covid, ma problemi cardiaci. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, Proietti sarebbe stato ricoverato diversi giorni fa, ma le sue condizioni si sono aggravate solo nelle ultime ore.