Covid, Mara Maionchi dimessa dall'ospedale: "Sta bene, è a casa"

Ne ha dato notizia il marito Alberto Salerno: la giudice di Italia's Got Talent era stata ricoverata nel fine settimana

Buone notizie per Mara Maionchi: ricoverata in ospedale lo scorso week-end dopo essere stata trovata positiva al Covid-19, la popolare discografica – volto noto di tante trasmissioni televisive da X Factor a Italia's Got Talent – è stata dimessa da qualche ora. (SPECIALE CORONAVIRUS)