Mara Maionchi positiva al Covid-19: è in ospedale in buone condizioni

Mara Maionchi è positiva al Covid-19 ed è ricoverata da ieri sera in un ospedale milanese, in condizioni che fortunatamente non destano preoccupazioni: la popolare discografica, giudice di X Factor per sette edizioni e oggi a Italia's Got Talent, si è sentita poco bene nel pomeriggio ed è stata portata per accertamenti in ospedale, dove è stata sottoposta a tampone e le è stata riscontrata la positività al virus (SPECIALE CORONAVIRUS).

La prima a darne notizia è stata Selvaggia Lucarelli su TPI. Da fonti interne a Italia's Got Talent si apprende che è escluso ogni tipo di contagio o focolaio all'interno della produzione, che era stata regolarmente conclusa lo scorso 11 ottobre.