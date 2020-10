9/10

"Il Cyborg stile Terminator è stata una grande sfida con me stesso perché è la mia primissima opera di Bodypainting in 3D su un modello. Ringrazio Marco d'Aragona che oltre ad essere un caro amico si è prestato come modello. Per realizzare questo lavoro ci sono volute 6 ore, anche in questo caso ho dovuto simulare l'acciaio dello scheletro del robot e per farlo mi sono ispirato esattamente alle immagini del film Terminator."