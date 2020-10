Cardi B ha cancellato il suo account Twitter

Cardi B ha disattivato il suo account Twitter in seguito alle numerose critiche ricevute per aver annullato il divorzio con il marito, il rapper Offset, pseudonimo di Kiari Kendrell Cephus. L’artista statunitense ha affidato a un Instagram Live la propria risposta a chi non ha approvato la sua decisione di rappacificarsi con il compagno, sottolineando come fosse stanca di chi le diceva come doveva vivere la sua vita o di dover dare continuamente delle spiegazioni su ciò che faceva.

La riconciliazione di Cardi B con il marito

approfondimento

Cardi B, chi è

A metà settembre il matrimonio tra Cardi B e il marito Offset sembrava ormai ai titoli di coda. La cantante statunitense, infatti, aveva già compilato i documenti per il divorzio. In seguito però i due sono stati visti insieme in occasione del compleanno di Cardi B e questo ha alimentato i rumors su un possibile ritorno di fiamma della coppia. Voci che, in seguito, sono state confermate dalla diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram.

Le critiche social

Cardi B e Offset si sono sposati in gran segreto nel settembre del 2017. Solo un anno più tardi il loro matrimonio è stato rivelato pubblicamente. I due hanno anche una figlia di due anni. La relazione tra i due artisti è stata caratterizzata da continui alti e bassi. Già nel dicembre del 2018 Cardi B aveva comunicato, sempre via social, la separazione dal marito. Ma poi era seguita una prima riconciliazione. Una nuova crisi è esplosa lo scorso settembre e stavolta era sembrata irreversibile. Invece, c'è stato l’ennesimo passo indietro rispetto alla loro relazione: un riavvicinamento non gradito al popolo del web che ha criticato aspramente la decisione.