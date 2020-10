Romaeuropa Festival 2020, a Roma al via il Digitalive

La sezione del Romaeuropa Festival 2020 dedicata alle digital performance tra platee reali rappresentazioni virtuali e e gemelli digitali sarà visitabile dal 2 al 4 ottobre al Mattatoio e al Teatro Argentina di Roma. LEGGI IL PROGRAMMA

approfondimento Scala, torna la danza. Nel Gala una nuova creazione di Bigonzetti La 35° edizione del Romaeuropa Festival prosegue nel segno delle varie espressioni artistiche e delle culture digitali. La sezione Digitalive, curata da Federica Patti, visitabile dal 2 al 4 ottobre al Mattatoio e al Teatro Argentina di Roma, propone un programma dedicato alle creazioni più cross-over tra musica elettronica, performance, video e opere in AR e VR (Augmented Reality e Virtual Reality) con Quayola, Lorem, Massimo Pupillo, Salò, Mara Oscar Cassiani, Myriam Bleau + La Turbo Avedon, Shonen Company, Alexander Whitley e gli studenti di Multimedia Arts and Design RUFA – Rome University of Fine Arts.

Che cos'è Digitalive approfondimento Teatro La Fenice, La traviata ai tempi del Covid Digitalive è un percorso interamente dedicato alle live media performance teso a superare ogni categoria disciplinare o classificazione di genere con l’obbiettivo di mostrare le innovazioni del vasto ambito di contaminazione fra scienze, media, musica, arti performative e arti visive. Filo rosso di quest’edizione 2020 è, nelle intenzioni di Federica Patti, l’idea di “gemello digitale” che sostanzia la produzione e l’utilizzo di ambienti virtuali. "Componenti importanti del concetto di Industry 4.0, in molti settori industriali i gemelli digitali sono già ampiamente utilizzati per ottimizzare il funzionamento e la manutenzione sia di beni fisici che di sistemi e processi produttivi. Popolano un ambiente tecnologico in cui gli oggetti fisici possono vivere e interagire virtualmente con altre macchine e persone. Vengono anche definiti "cyberobject" o avatar digitali". "Gli spettacoli in programma a DL 2020, spiega ancora Patti, sembrano portare in scena e dialogare con alter ego virtuali, fantasmi la cui presenza palpabile può essere evidenziata in tutte le fasi del processo creativo - la composizione musicale, il disegno luci, il tessuto coreografico, l’impianto scenico, la stesura drammaturgica: l’apparato tecnologico si costituisce come firma co-autoriale, in stretta e vitale collaborazione con gli artisti e gli attori".