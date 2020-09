Elettra Lamborghini, la cantante sposa il dj olandese Afrojack

La nipote di Ferruccio Lamborghini pronuncia il suo “sì” sul lago di Como con rito religioso e in lingua inglese. Con la cantante, all’altare c’è Nick van de Wall: un disk jockey olandese. Alla cerimonia previste circa 100 persone alle quali sarebbe stato richiesto un tampone per festeggiamenti più tranquilli

Il giorno del “sì” di Elettra Lamborghini e Dj Afrojack è finalmente arrivato: la showgirl nipote di Ferruccio Lamborghini sposa Nick van de Wall, disk jockey olandese di origini surinamesi, con un rito religioso in una villa sul lago di Como. Una cerimonia che è prevista in lingua inglese e alla quale partecipano circa 100 invitati. A tutti i presenti la coppia avrebbe richiesto un tampone per poter essere sicuri di festeggiare il grande evento con la massima tranquillità.

Dopo un addio al nubilato piuttosto appariscente, puro stile Elettra Lamborghini, con una tre giorni passati tra un mega yacht sulle acque di Capri e un lussuoso resort, la cantante ha pubblicato diverse storie su Instagram dove ha reso partecipi tutti i suoi follower dei preparativi per il grande evento. Dalle ultime modifiche al vestito, che comunque non ha mai mostrato, alla scelta dei fiori.

Ecco chi sono le testimoni

A proposito di vestiti, la stessa Elettra Lamborghini ha fatto sapere che ne ha pronti tre: “Quello da sposa, uno più classico e l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi”, ha rivelato. Per quanto riguarda le testimoni di nozze, invece, la scelta è ricaduta sulle sorelle più piccole, Flaminia e Lucrezia. Dubbi sulla presenza di Ginevra, l'altra sorella, con la quale Elettra avrebbe avuto degli screzi.