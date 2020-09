Asia Argento e Loredana Bertè compiono gli anni: l'omaggio di Morgan

Morgan e l'aneddoto su Asia e Loredana

approfondimento

“Io e Asia, quando lei era incinta di Anna Lou, vivevamo in una piccola casa di ringhiera in zona piazzale Loreto a Milano, e andavamo a trovare spesso Loredana a casa sua, noi due, perché lei si sentiva sola e sapevo che la presenza di due giovani artisti innamorati e pieni di slancio per il futuro la faceva volare, era un balsamo per la sua malinconia” ha raccontato Morgan, aprendo virtualmente l'album dei ricordi. “Non ci invidiava, ci amava, ci raccontava del suo amore finito tragicamente e ci dava accesso ai suoi tesori sia emozionali che materiali, ci riempiva di attenzioni, ci parlava della sorella Mia Martini e di quanto la amava, ci regalava anche molti oggetti a lei cari (io a Sanremo nel 2000 coi Bluvertigo indossavo una cintura strepitosa con la fibbia a forma di teschio che era appartenuta a Loredana e che mi aveva regalato)”. E poi ancora: “Quando andavamo a casa sua, ricordo, lei mi piazzava davanti a due casse, metteva le sue canzoni nuove che aveva provinato e mi lasciava solo ad ascoltarle perché le dessi un parere e nel frattempo se ne andava con Asia in giro per la casa a confabulare e a raccontare confidenze femminili, poi tornava e voleva la mia analisi musicale”. Il lungo messaggio di Morgan è continuato anche nei commenti del post: “Quando veniva lei da noi, io facevo la stessa cosa con le mie canzoni, solo che la casa era un bilocale, per cui lei si metteva su una poltrona e io piazzavo i miei provini e ascoltavamo tutti e tre in silenzio, dopodiché scattava un dibattito, un dialogo, una vera sessione di produzione musicale. Tutte le volte che ci incontravamo era tempo musicale e di vita, era amore e arte uniti. Essere in tre e non in quattro mi dava un po’ di nodo alla gola, ma in fondo eravamo in quattro perché c’era Anna Lou nel grembo di Asia, la nostra creatura e la nostra creazione. Assieme e scherzando dicevamo: Abbiamo deciso di fare un figlm (ndr. gioco di parole risultante dalla sovrapposizione di figlio+film)”. Infine la conclusione: “Loredana è stata ed è la vera nostra mamma rock e oggi faccio gli auguri ad entrambe, sovrapposte. Non finirò mai di ringraziarla per essere stata con noi nel tempo meraviglioso che fu, per il quale ringrazio e faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c'è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall'amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia”.