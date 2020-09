Taylor Hanson, il cantante ha annunciato l'arrivo del settimo figlio

Hanson: il successo

approfondimento

Gli Hanson sono una delle formazioni più celebri degli anni ’90 e dell’inizio del terzo millennio, infatti il loro album Middle of Nowhere si è rivelato un successo planetario conquistando numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America, cinque dischi di platino in Canada e in Australia, un disco di platino in Giappone e un disco d’oro nel Regno Unito.

Tra i loro singoli più celebri troviamo Where's The Love, I Will Come To You

e If Only.