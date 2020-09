Euroma, soldatini da tutto il mondo in mostra a Roma

Piatti, tondi, Napoleonici o fantasy, piccoli, grandi, in posa o in diorama. I soldatini di Euroma, la mostra-concorso organizzata dal club Alfa Model divenuta un punto di riferimento internazionale, tornano questo fine settimana a Villa Eur. Sabato e domenica prossimi collezionisti e artisti di tutta Europa – con numeri appena ridotti causa epidemia – si danno appuntamento per il concorso con mostra aperta al pubblico. Accanto alla passione per uniformi, storia e colori dei figurini, in gara anche aerei, mezzi militari, navi, soggetti fantasy. Se in Inghilterra si calcola che il settore dei soldatini da wargame è tra i pochi a esser cresciuto durante il lockdown (SPECIALE CORONAVIRUS) fino al 150%, l’amore per la ricostruzione storica da collezionare è rimasta intatta in tutto il mondo anche durante i mesi passati. La tradizione delle icone russe, la scuola spagnola, i club di tutta Italia si incontrano nell’appuntamento organizzato dallo storico Alfa Model che il prossimo anno celebrerà il suo trentennale con una mostra speciale.

”L’arte di rendere in piccolo i grandi eventi della storia”

Alfa Model Club nasce il 20 dicembre 1991 dall’incontro di modellisti, appassionati e collezionisti, tutti mossi da comuni interessi condivisi già negli anni precedenti. Il mondo del modellismo statico, come oggi lo si intende, era ancora agli inizi, e l’Alfa Model Club ha dato il suo continuo contributo alla diffusione di questo hobby, delle sue tecniche pittoriche, scultoree, di quelle di assemblaggio e presentazione. L’Alfa Model Club, sin dalla sua fondazione vanta una media di non meno di 50 iscritti all’anno, con la cui collaborazione si è potuto organizzare con continuità eventi, mostre e concorsi di livello nazionale ed internazionale. Ha aperto e moderato l’area modellismo sulle BBS di Fidonet (antesignana di Internet) ed è presente in rete con il proprio sito Web sin dal 1995. Ha collaborato a Telethon per due anni dal 2002. Ha collaborato con le migliori pubblicazioni di settore con articoli su propri lavori ed elaborazioni, interviste e album fotografici. Ha svolto attività didattiche presso scuole medie e professionali e presso cooperative per ragazzi disabili, e con continuità svolge innumerevoli stage e corsi di preparazione con i migliori modellisti e artisti.