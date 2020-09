La modella diventata vittima di body shaming sui social si racconta a Repubblica: "Meglio essere diversi che omologati al resto, anche se non tutti ti capiranno". E sulle critiche dice: "Le persone sono spaventate da tutto ciò che è diverso, non posso vietare loro di parlare ma posso ignorarle"

Armine Harutyunyan, la modella di origini armene diventata vittima di body shaming con numerosi commenti offensivi sui social perché non rispetterebbe i canoni estetici tradizionali, prende la parola e si racconta in un'intervista esclusiva al quotidiano la Repubblica. "Non è stata la prima volta" che ha subito delle critiche, racconta la 23enne. "È stata dura, non capivo perché ce l’avessero tanto con me". Poi sottolinea: "Ci sono tanti modi diversi di essere belli: consiglio di concentrarsi su di sé, su chi si è e su cosa si ama davvero. È meglio essere diversi che omologati al resto, anche se non tutti ti capiranno".

"Non posso vietare alla gente di parlare ma posso ignorarla" leggi anche Armine Harutyunyan, la modella di Gucci vittima di body shaming Armine racconta di non capire il perché di tanto clamore su di lei in Italia: "Davvero non me lo spiego, anche perché ho sfilato per Gucci un anno fa, non c’è nulla di nuovo di cui discutere", commenta. E sulle critiche: "All’inizio ci sono rimasta male, ma ci sono stati anche tanti dalla mia parte". E sottolinea: "Non posso certo vietare alla gente di parlare. Ma posso ignorarla". E afferma ancora: "Sono più di una faccia, ho interessi, cose da dire e da fare. E non ho tempo per chi mi vuole abbattere".