Jasmine Trinca apre il Festival della Bellezza

Sarà Jasmine Trinca ad aprire all'insegna del grande cinema la VII edizione del Festival della Bellezza, rassegna culturale promossa dal comune di Verona quest'anno è dedicata al tema "Eros e bellezza", che sarà inaugurata nel Teatro Romano di Verona venerdì 28 agosto alle ore 21.30. Attrice fra le più talentuose, recente vincitrice del David di Donatello (tutti i vincitori) e del Nastro d'Argento come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in "La dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek, la Trinca inaugura il festival con l'incontro L'incantamento della sensibilità, aprendosi a riflessioni sulla fascinazione della recitazione, fra talento e magnetismo, e ripercorrendo anche una carriera importante segnata da collaborazioni con alcuni dei più celebrati registi italiani, come Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, i fratelli Taviani, Paolo Virzì. Dal 28 al 31 agosto, gli appuntamenti al Teatro Romano vedranno in scena protagonisti del mondo del cinema, del teatro e della letteratura, con attori, registi, critici cinematografici, ma anche scrittori, drammaturghi e filosofi. Dopo Jasmine Trinca, ospiti del Festival della Bellezza saranno Pupi Avati (29 agosto), Alessandro Piperno (29 agosto), Igor Sibaldi (30 agosto), Gianni Canova (30 agosto), Stefano Massini (31 agosto), Luca Barbareschi (31 agosto).