Teatro, Monica Bellucci interpreta la divina Maria Callas

E' la Divina, Maria Callas, interpretata da un'altra divina, Monica Bellucci (le foto più belle dell'attrice e diva del cinema), per la prima volta su un palcoscenico italiano, ad aprire il secondo weekend del Festival dei Due Mondi (leggi qui il programma del Festival). Dopo il debutto lo scorso anno a Parigi, l'attrice è domani 27 agosto al Teatro romano con "Maria Callas. Lettere e Memorie", testo del regista Tom Volf (in Italia edito da Rizzoli), che rivela per la prima volta la vera storia della donna "dietro" la leggenda Callas. Dall'infanzia modesta a New York agli anni della guerra ad Atene e poi il debutto in sordina all'Opera fino alle vette di una carriera internazionale, segnata da scandali e tribolazioni personali, dall'amore idealizzato per suo marito alla passione travolgente per Onassis.