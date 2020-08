John Legend e Chrissy Teigen: nel video di "Wild" il terzo pancione

Poco dopo la pubblicazione del video di “Wild” (brano tratto dall'ultimo album di John Legend, “A bigger love”), Chrissy ha postato una storia nella quale mostra la curva della pancia, come a voler confermare il gossip. Ancora non è dato sapere se anche il terzo figlio sia stato concepito grazie alla fecondazione in vitro , come i primi due. La coppia però non ha mai nascosto di aver avuto problemi di fertilità: “Se fosse stato possibile, avremmo avuto dei figli già cinque, sei anni fa. Siamo fortunati a vivere in un’epoca in cui possiamo concepire in altri modi” raccontò la modella 34enne dopo l'arrivo di Luna. Non solo: John e Chrissy hanno sempre ammesso di aver scelto in entrambi i casi il sesso del nascituro. “Abbiamo deciso di impiantare l'embrione femminile – rivelò Chrissy a proposito di Luna - Ci siamo detti, senza alcun dubbio 'prendiamo la ragazza'. Penso di essere stata eccitata e felice dal fatto che John sarà il miglior padre possibile per una bambina. Mi entusiasma solo il pensiero di vederlo con una femmina, credo che si meriti quel tipo di legame. E lei sarà fortunatissima ad avere nella sua vita uno come lui”. Scegliere il sesso del bambino ha portato alla coppia anche diverse critiche, alle quali la modella ha sempre risposto a tono. “In che anno siamo? Io sono sempre favorevole a parlare dell'infertilità, perché avrei dovuto nascondere questo passaggio?”. E poi ancora: “Qual è la differenza? Abbiamo già creato embrioni con l'aiuto di un medico, perché quello che viene dopo dovrebbe essere casuale?”.

John Legend, Chrissy Teigen e la depressione post partum

approfondimento

Non solo rose e fiori, però. Con l'onestà che la contraddistingue, Chrissy Teigen ha ammesso anche di aver sofferto di depressione post partum dopo la nascita della prima figlia. “Un anno fa, in aprile, John e io abbiamo cominciato a essere davvero una famiglia insieme: abbiamo avuto nostra figlia Luna, che è perfetta. In qualche modo, lei è esattamente uguale a me, esattamente uguale a John, ed è esattamente sé stessa, una cosa a parte da noi due. Avevo tutto quello che mi serviva per essere felice – raccontò a Glamour - eppure, per gran parte dell’ultimo anno, mi sono sempre sentita infelice. Ciò che fondamentalmente tutti intorno a me sapevano, tranne me, era che soffrivo di depressione post partum. Alzarmi dal letto era faticoso, ogni minuto sembrava un’eternità. Mi faceva male tutto, la schiena, le spalle, persino i polsi. Non avevo appetito. Non uscivo mai di casa e piangevo, piangevo tantissimo”. Solo dopo otto mesi Chrissy ha deciso di parlarne con un medico e da quel momento è iniziato il suo percorso per uscire dalla depressione. “Ho deciso di parlarne perché voglio che la gente sappia che può accadere a chiunque e non voglio che le persone su questo argomento si sentano in imbarazzo o da sole, non voglio fingere di sapere tutto sulla depressione post partum, perché può essere diversa per ognuno di noi, ma l’unica cosa che so per certo è che parlarne può fare soltanto bene”.