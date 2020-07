Chiara Ferragni, sì agli Uffizi e no alle bellezze di Borgosesia

Niente Chiara Ferragni, al momento, per far scoprire a tutta Italia le bellezze della Valsesia. L'influencer milanese non ha ancora risposto all'appello lanciato dal sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani, che dopo l'operazione Uffizi l'aveva invitata nel suo comune per far conoscere al grande pubblico le bellezze delle valli vercellesi: tuttavia, precisano dall'amministrazione, sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contattato il deputato valsesiano per esprimere il loro interesse all'iniziativa.