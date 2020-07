Orlando Bloom, smarrito il cane: l'appello per ritrovarlo

Infine, l’attore ha aggiunto: “Il mio cuore è già spezzato, per favore non aggiungete altro dolore a questa ferita”.

Orlando Bloom, classe 1977 , ha lanciato un appello per ritrovare Mighty pubblicando alcuni scatti del suo cagnolino, questo il messaggio scritto nella didascalia del post su Instagram: “Mighty è scomparso, a Montecito, California. Ha il microchip e il suo collare ha un numero da chiamare - se lo portate dal veterinario del posto o al ripario o alla stazione della polizia potrà essere rintracciato e portato da me per una ricompensa, per favore mandare soltanto informazioni vere”.

In queste ore il fidanzato di Katy Perry è al centro dei media per la scomparsa del suo amico a quattro zampe, fidato compagno di avventure e sempre presente nella sua vita.

Orlando Bloom: in arrivo la prima figlia con Katy Perry

approfondimento

Katy Perry incinta: su Instagram, il video dell'ecografia

Parallelamente a questa dolorosa situazione, Orlando Bloom si sta preparando a diventare padre per la seconda volta.

Infatti, Katy Perry (FOTO) e l’attore sono pronti per il lieto evento. L’annuncio della gravidanza della voce di Never Really Over è stato fatto dalla cantante stessa tramite la pubblicazione del video del singolo Never Worn White.