Mattia Torre, il ricordo di Geppi Cucciari. VIDEO

Mattia Torre e Geppi Cucciari hanno lavorato insieme per "Perfetta", un monologo del 2017 sull'essere donna e vivere da donna, tuttora portato dall'attrice sarda nei teatri di tutta Italia a cominciare dal febbraio 2018. Geppi Cucciari è intervenuta all'interno dello speciale "100x100 Cinema" dedicato da Sky allo sceneggiatore e regista scomparso un anno fa, il 19 luglio 2019.

"Quel suo modo garbato di occuparsi del mio cuore, io non me lo dimenticherò mai. Ho lavorato solo con Mattia e sono l'unica donna per cui Mattia ha scritto uno spettacolo teatrale. Peraltro su un tema che lui ha deciso arbitrariamente, come tutte le cose meravigliose che ha fatto Mattia: non c'era mai un colloquio, uno scambio, un "cosa ne pensi"... era così, "così ho deciso, così tu fai", e in realtà il suo istinto non sbagliava mai.