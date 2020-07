Addio a Galyn Görg, partner di Lorella Cuccarini in “Fantastico”

Nata a Los Angeles il 15 luglio del 1964, la ballerina e attrice nota in Italia per aver partecipato a Fantastico 6 condotto da Pippo Baudo, si è spenta nel giorno del suo compleanno all’età di 56 anni

"Non ci posso ancora credere...Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto - tra una sala prove e l’altra - eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin❤️". Sono queste le prime parole di Lorella Cuccarini postate sul suo profilo Instagram per ricordare la collega, attrice e ballerina scomparsa prioprio nel giorno del suo compleanno.

La notizia sui social

A diffondere la notizia della sua scomparsa, è stato Steve La Chance, coreografo, ballerino e collega di Galyn Görg che raggiunse la notorietà in Italia grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione di "Fantastico", programma nazionale condotto da Pippo Baudo. La Chance ha voluto omaggiarla con una splendida foto postata su Facebook e una semplice frase "Ti ricorderò così... dancing with the Angels. R.I.P.». Non si conoscono ancora le cause della morte.



Galyn Görg ha lavorato non solo in veste di ballerina sul palco ma anche come attrice per il grande schermo, tra le sue partecipazioni quella ne I segreti di Twin Peaks, Willy, il principe di Bel Air, Xena - Principessa guerriera, Crossing Jordan, CSI: Miami e Lost. Nella sua vita, c'era posto per la danza e il cinema, ma amava anche molto la sua attività di produttrice. E non mancava di mancava di aiutare il prossimo, il suo impegno sociale era noto tra la sua cerchia di amici e conoscenti, l'artista faceva parte dell'Unicef e svariate altre organizzazioni no profit. La sua scomparsa getta nel lutto il mondo dello spettacolo e non solo.